Abogado de Sada Goray se reunió con Juan José Santiváñez en bar “El Cordano”

La Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, dirigida por Karla Ramírez, difundió imágenes exclusivas que muestran al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reunido con Francisco Álvarez, abogado de la empresaria Sada Goray, en el tradicional bar “El Cordano”. La cita ocurrió el pasado 4 de junio, en medio de las investigaciones por el caso Marka Group que involucran a la empresaria.

Lo llamativo es que, apenas ocho días después, Álvarez denunció públicamente a los capitanes de la Policía Nacional Carlos Martínez y Gianmarco Dueñas, exintegrantes de la Diviac y el Eficcop, asegurando que viajaron a Punta Cana no por vacaciones, sino para presionar a su patrocinada. Poco después, el propio Santiváñez presentó una denuncia contra estos mismos oficiales ante el Ministerio Público.

Las acciones casi consecutivas abrieron interrogantes sobre una posible coordinación entre el abogado de Goray y el titular de Justicia, dado que la denuncia ministerial podría derivar en procesos judiciales y la eventual baja de los efectivos que participaron en las pesquisas contra la empresaria Sada Goray.

SANTIVÁÑEZ SE PRONUNCIA

Consultado al respecto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reconoció el encuentro con Álvarez, pero minimizó su importancia. Aseguró que se trató de una reunión con un amigo personal y que únicamente lo saludó y felicitó por su regreso al Ejecutivo, negando cualquier vínculo con las denuncias posteriores.