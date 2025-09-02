Cancillería peruana sobre asesinato de diplomático indonesio: “Vamos a llegar al fondo del caso”

El asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario diplomático de la Embajada de Indonesia en Lima, ha conmocionado tanto a Perú como a la comunidad internacional. La noche del lunes, el hombre de 42 años fue atacado por sicarios en el distrito de Lince, un hecho que refleja nuevamente la ola de inseguridad que atraviesa el país.

Purba había llegado a la capital peruana hace apenas cinco meses junto a su esposa e hijas, desempeñándose en labores administrativas y de enlace en la misión diplomática. Antes de su arribo a Lima, trabajó como tesorero y planificador en el Consulado General de Indonesia en Melbourne (2019-2022), para luego continuar sus funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Cancillería de Indonesia, quien expresó su profunda pena y anunció que ya se ha coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Policía Nacional para exigir una investigación exhaustiva. El funcionario resaltó que Purba deja en la orfandad a tres menores de edad.

PROFUNDA INVESTIGACIÓN

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialler, lamentó el crimen y aseguró que se llegará al fondo del caso. Asimismo, hizo un llamado urgente para enfrentar la inseguridad ciudadana, calificándola como el principal problema del país. El hecho ha puesto los ojos del mundo sobre el Perú y su capacidad de brindar garantías a representantes extranjeros e inocentes ciudadanos que siguen siendo víctimas de la violencia.