Congreso: Ernesto Bustamante presentará moción para declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum

Luego de que Claudia Sheinbaum el último fin de semana saliera en defensa de Pedro Castillo, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, presentó una moción para declarar persona no grata a la presidenta de México.

En sus declaraciones en el hemiciclo, el parlamentario aseguró que la dignataria del país azteca busca avalar lo que cometió Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, año donde trato de dar un golpe de Estado, por lo que, actualmente se encuentra en Barbadillo.

“De todos es conocido que la señora ha hecho manifestaciones públicas que atentan contra la imagen del Perú. Se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú. Desde diciembre de 2022, está haciendo declaraciones inaceptables. Dice que el expresidente Pedro Castillo es discriminado, está siendo injustamente preso, es una mansa paloma”, mencionó.

AL IGUAL QUE GUSTAVO PETRO

Tras culpar al Perú de una presunta injerencia en la Isla Chinería, el Congreso decidió declarar una persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien podría sumarse en los próximos días Claudia Sheinbaum.