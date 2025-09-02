Congreso: Kelly Portalatino y Norma Yarrow tuvieron fuerte cruce de palabras

En una nueva sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino y parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow, se llevaron las miradas de todos los integrantes, debido al fuerte cruce de palabras que tuvieron.

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE LAS CONGRESISTAS?

Durante la conversación que estaban teniendo los congresistas, Portalatino Ávalos calificó al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como una persona ‘incapaz’, desatando de inmediato la reacción de Yarrow Lumbreras.

La respuesta de Kelly Portalatino no se haría esperar y al solicitarle que retire las palabras que tuvo contra Norma Yarrow, mencionó que lo haría cuando ella también tenga la misma actitud. “Respete para que la respeten”.

Cabe mencionar que, el intercambio de palabras sucede en medio de la discusión para el uso del tren Lima-Chosica lo más pronto posible. A esta sesión también fue invitado el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval.