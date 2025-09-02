Elecciones 2026: peruanos elegirán entre 39 candidatos el próximo presidente

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en las elecciones generales de 2026 participarán 39 agrupaciones políticas, lo que significa que habrá 39 candidatos a la presidencia de la República.

Inicialmente se contaba con 43 partidos inscritos, pero tras la conformación de tres alianzas electorales, el número quedó reducido a 39, según precisó Roberto Burneo, presidente del JNE.

Lo que más preocupa a la población es el tamaño de la cédula de votación, en la que los ciudadanos deberán elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

De acuerdo con las proyecciones del organismo electoral, se presentarán alrededor de 117 fórmulas presidenciales, 3,354 candidatos al Senado, 6,162 postulantes a la Cámara de Diputados y 624 aspirantes al Parlamento Andino. En total, se estima que 10,257 candidatos participarán en el proceso electoral de 2026.

CANDIDATOS OFICIALES

El JNE aclaró que la lista oficial de los 39 candidatos presidenciales, junto con las nóminas de cada agrupación, se conocerá a partir de la segunda quincena de diciembre, cuando quede definido el panorama rumbo a los comicios de abril del 2026.