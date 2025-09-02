Julio Demartini: cuestionado ex titular del Midis retorna al Poder Ejecutivo como asesor de la PCM

Mediante la resolución ministerial N° 216-2025-PCM, publicada el 1 de setiembre en el diario El Peruano, se oficializó el nombramiento de Julio Demartini Montes como asesor de Alta Dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Retorna al Gobierno siete meses después de haber dejado la conducción el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en medio de graves denuncias relacionadas con intoxicaciones en programas sociales como Qali Warma y Wasi Mikuna.

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que su incorporación responde a un proceso de fortalecimiento de la gestión pública y asesoría técnica en temas sociales e interministeriales, áreas en las que el exministro tiene experiencia.

La Fiscalía le inició investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Habría buscado favorecer a una empresa en los contratos para la provisión de alimentos de los programas sociales en los años 2024 y 2025.