24 Horas Edición Central

01/09/2025

Yván Montoya sobre Juan José Santiváñez: “Busca restarle credibilidad a las investigaciones en su contra”

El exprocurador anticorrupción se pronunció luego de que el ministro de Justicia acusara que parte del Ministerio Público conforma una organización criminal.



Luego de que el Ministerio Público allanara oficinas vinculadas al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el funcionario salió a responder con duras declaraciones contra la Fiscalía. El ministro aseguró que parte del Ministerio Público y un grupo de jueces conformarían una “organización criminal” dedicada a perseguir a políticos mediante un esquema que, según dijo, incluye reportajes televisivos, denuncias y procesos judiciales coordinados.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya advirtió que la estrategia de Santiváñez busca restar credibilidad a las investigaciones y dar argumentos al Congreso y al Ejecutivo para evitar una eventual censura o salida del gabinete. “Sabe perfectamente lo que hace, trata de minimizar al órgano que lo investiga y generar un discurso de persecución política”, sostuvo.

Una reciente encuesta de Ipsos para América Televisión reveló que el 79% de la población desaprueba el retorno de Santiváñez al gabinete, frente a solo un 6% que lo respalda. Para Montoya, esta designación refleja el “divorcio” entre la presidenta Dina Boluarte, el Congreso y la ciudadanía, señalando que detrás de la permanencia del ministro estaría el objetivo de garantizar impunidad para la mandataria y su entorno.

DESAPROBACIÓN DE SANTIVÁÑEZ

De acuerdo con el estudio, la desaprobación hacia el ministro Juan José Santiváñez alcanza el 77% en regiones y llega al 82% en Lima, cifras que grafican la distancia entre las decisiones políticas del Ejecutivo y la percepción ciudadana.


Temas Relacionados: América TelevisiónFiscalíaJuan José SantiváñezMinisterio PúblicoOrganización Criminal

También te puede interesar:

BANNER