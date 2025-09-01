JNE confirma inscripción de tres alianzas políticas rumbo a elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la inscripción de tres alianzas políticas con miras a las elecciones generales de 2026, donde cerca de 40 partidos participarán en la contienda por la Presidencia y el Congreso de la República.

La primera alianza está integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y Unidos Somos Libres, que presentará como candidato presidencial al congresista Roberto Chiabra.

La segunda alianza inscrita es Fuerza Moderna, liderada por Fiorella Molinelli, expresidenta de EsSalud, en conjunto con Batalla Perú. Según fuentes cercanas, Molinelli sería la candidata a la Presidencia en los próximos comicios.

La tercera coalición está conformada por Nuevo Perú de Vicente Alanoca y Voces del Pueblo, liderado por el congresista Guillermo Bermejo. Este bloque de izquierda buscará consolidar una propuesta conjunta de cara al proceso electoral.

ÚLTIMO DÍA PARA ALIANZAS

Hasta el momento, son tres las alianzas confirmadas que agrupan a siete partidos de los 43 inscritos en el registro electoral. No obstante, no se descarta que surjan más acuerdos, ya que el plazo de inscripción vence a las 11:59 p.m. de hoy lunes 1 de septiembre.