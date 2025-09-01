Javier Llaque al Gobierno de Dina Boluarte: “INPE necesita construcción de penales”

Tras conocerse que el Gobierno de Dina Boluarte destinará alrededor de 500 millones de soles para la construcción de penal ‘El Frontón’, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, hizo un pedido al Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista a Exitosa, Llaque manifestó que la entidad necesita la construcción de más centros, debido a que, la población en las cárceles se encuentra sobrepoblada. Además, manifestó que las promesas no deben quedar en palabras, sino en hechos.

“Nosotros calculábamos que el penal El Frontón podría costar 5 mil millones de soles. Con ese dinero podemos hacer 20 penales, y así poder desaparecer el hacinamiento (…) Ejecuten el dinero porque el INPE necesita cárceles”, comentó.

¿CUÁL ES LA POSTURA DEL CONGRESO?

Ante esta situación, diversos congresistas consideraron que no es prioritario la construcción del penal ‘El Frontón’, debido a que el Gobierno hizo la promesa de iniciar los trabajos del levantamiento de nuevos centros en Arequipa y Pucallpa.