Exvicecanciller sobre postura de Sheinbaum con respecto a prisión de Pedro Castillo: "Es absurda"

El reciente encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el abogado de Pedro Castillo, Guido Croxato, ha generado una fuerte reacción en el Perú. La mandataria mexicana expresó su respaldo al exjefe de Estado, a quien calificó como “injustamente encarcelado”, generando un inmediato rechazo por parte de la Cancillería peruana y de diversas autoridades nacionales.

Ante esta situación, el embajador y diplomático peruano Hugo de Zela calificó como “absurdas” las afirmaciones de Sheinbaum, señalando que no reflejan la verdad de lo ocurrido en el país. Recordó que el 7 de diciembre de 2022, Castillo protagonizó un intento de golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República y la intervención de instituciones, hechos registrados públicamente y que derivaron en su detención.

“Se respeta el debido proceso”

De Zela enfatizó que, a diferencia de lo sostenido por el gobierno mexicano, el expresidente peruano está siendo procesado dentro de un marco judicial que garantiza todos sus derechos. “El líder de ese intento de quiebre democrático fue Pedro Castillo y ahora corresponde a los tribunales decidir su futuro”, sostuvo el diplomático.

Asimismo, advirtió que mientras México insista en mantener esa narrativa de persecución política, las relaciones bilaterales difícilmente recuperarán la normalidad que tuvieron en el pasado. A ello se suma la política migratoria restrictiva impuesta por el gobierno mexicano hacia los ciudadanos peruanos y el asilo otorgado a Lilia Paredes, esposa de Castillo, factores que evidencian un distanciamiento diplomático cada vez más marcado.