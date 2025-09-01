Elecciones 2026: Rafael López Aliaga lidera encuesta de Ipsos para elecciones 2026

El Perú se alista para las elecciones generales de 2026, en las que cerca de 40 partidos políticos presentarán a sus candidatos con el objetivo de llegar a la Presidencia de la República. La contienda electoral comienza a tomar forma y las encuestas marcan las primeras tendencias de cara a un proceso que definirá al próximo jefe de Estado.

Según el último sondeo de Ipsos para América Televisión, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y actual alcalde de Lima, encabeza la intención de voto con un 11%. En segundo lugar, se ubica Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 7%.

El tercer puesto lo ocupa el comediante Carlos Álvarez, candidato de País para Todos, con un 5%. Más atrás aparece Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, quien postula por Perú Primero y sorprende al alcanzar un 3%, situándose en el cuarto lugar.

La aparición de Mario Vizcarra en la escena política ha generado expectativa, pues su posible candidatura surge luego de la inhabilitación de su hermano Martín, actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

El propio Mario Vizcarra señaló que desde hace años tenía interés en participar en política, pero cedió el protagonismo a su hermano, quien llegó a ser presidente de la República tras ocupar cargos como gobernador de Moquegua y vicepresidente del país.

OTROS CANDIDATOS EN CARRERA

El ranking de Ipsos se completa con Alfonso López Chau de Ahora Nación (3%), Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo con el partido Un Camino Diferente (2%), César Acuña de Alianza para el Progreso (2%) y Phillip Butters con Avanza País (2%). La encuesta confirma así un escenario fragmentado en el inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones de 2026.