Rafael López Aliaga sobre tren Lima-Chosica: “El gran problema es la politización”

El alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a lanzar duras críticas contra la presidenta Dina Boluarte y sus ministros tras el anuncio del proyecto ferroviario Lima–Chosica impulsado por el Ejecutivo, que dejó de lado la iniciativa que la Municipalidad de Lima había presentado previamente.

“Hay una politización del tema con Dina Boluarte y la deuda que tiene con Acuña. Ellos ponen ministros y su misión es joder a Porky”, declaró el burgomaestre durante una actividad en Ate. Además, cuestionó al ministro de Transportes, César Sandoval, a quien calificó de “payaso” y lo acusó de frenar su propuesta de tren de cercanías.

López Aliaga insistió en que el proyecto planteado por el Gobierno demorará años en concretarse y, en ese sentido, advirtió que convocará a una marcha hacia Palacio de Gobierno para exigir la ejecución de su plan. “Para hacer un tren se necesitan al menos cinco años, y al ritmo en que trabajan, puede demorar diez. Lo verá su nieto”, señaló.

PROYECTO EN HUAYCÁN

Las declaraciones del también líder de Renovación Popular se dieron durante el inicio del programa “Agua de Emergencia” en Huaycán, una obra de la comuna limeña que busca abastecer de agua potable a las zonas de la capital que aún carecen de acceso formal a este recurso.