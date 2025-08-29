Freddy Hinojosa reaparece y asume la Oficina de Monitoreo Intergubernamental en reemplazo de Santiváñez

El Gobierno designó a Freddy Hinojosa como nuevo jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, cargo que quedó vacante tras la juramentación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. La designación marca el retorno del exvocero oficial del Ejecutivo, quien estuvo alejado de la escena pública en los últimos meses.

La cercanía de Hinojosa con la presidenta Dina Boluarte es conocida desde su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde fue designado director ejecutivo de Qali Warma. Posteriormente, asumió como vocero presidencial, aunque por poco tiempo, debido a una investigación fiscal en su contra por presuntos actos de corrupción vinculados a licitaciones del programa de alimentación escolar, en las que habría favorecido al fallecido empresario Nilo Burga.

En su nuevo cargo, Hinojosa tendrá la responsabilidad de supervisar la coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, además de brindar asesoramiento técnico para el desarrollo de la agenda gubernamental, funciones que originalmente fueron creadas para Santiváñez tras su censura como ministro del Interior.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Desde el Congreso, la decisión no tardó en generar críticas. El legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó la falta de cuadros en el Gobierno: “Parece tener carencia de cuadros. No solamente hacen enroques, sino que colocan ministros censurados en nuevas carteras. Eso habla de que este gobierno tiene una carencia tremenda de técnicos que puedan hacer un buen trabajo en puestos clave”, señaló.