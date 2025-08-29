José Jerí sobre Santiváñez en el Minjus: “Tiene que responder en la cancha su trabajo en la cartera”

A menos de una semana de haberse nombrado a Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara, causó la reacción de diversos sectores del Congreso.

En una entrevista con RPP, el presidente del Parlamento, José Jerí, decidió opinar al respecto de la designación de Santiváñez Antúnez, y aseguró que en las próximas semanas se deben tener resultados de su trabajo en la cartera.

“Tiene que demostrar en la cancha cual es la responsabilidad de su cartera que es justicia. En su momento, la censura nos indicó políticamente y ante la ciudadanía que no estaba haciendo un buen trabajo”, declaró.

DEBIERON DEJARLO TRABAJAR EN EL MININTER

Al ser consultado sobre su postura en la censura de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior (Mininter), José Jerí, reveló que votó en abstención debido a que consideró que se le debía dejar laborar en esta importante cartera ministerial.