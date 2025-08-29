Luis Gonzáles Posada en contra del retiro del Perú de la CIDH: “Sería un grave error”

Tras conocerse que habría una intención de que el Perú pueda retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el excanciller Luis Gonzáles Posada, decidió pronunciarse al respecto por la postura del Gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones, Gonzáles Posada se mostró en contra de la decisión que podría adoptar el país y aseguró que, de concretarlo, nos podríamos parecer a países dictatoriales de la región. Además, precisó que las diversas entidades no le darían el visto bueno.

“Sería un grave error retirar al Perú de la Corte IDH, ya que son instrumentos internacionales de gran valor. Solamente tres países se retiraron, los cuales son: Trinidad y Tobago, y dos dictaduras como Nicaragua y Venezuela”, manifestó.

MINISTROS EN CONTRA DE LA POSTURA DEL PERÚ

Días atrás, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, señaló que el tiene una postura en contra de lo que busca el Estado, al igual que él hay otras autoridades que piensan lo mismo.