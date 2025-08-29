Congresistas cuestionan respaldo del gabinete a Nicanor Boluarte: “Una vergüenza”

El Gobierno cerró filas en defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cuya vivienda fue allanada durante el denominado operativo Ícaro, ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.
El premier Eduardo Arana tomó la palabra en representación del Consejo de Ministros y calificó la medida como un atentado contra la institucionalidad. Las declaraciones no quedaron solo en un pronunciamiento verbal. El gabinete difundió también un comunicado oficial a través de las redes de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que reiteró su respaldo a Nicanor Boluarte.
REACCIONES DESDE EL CONGRESO
Sin embargo, este gesto generó duras críticas en el Congreso. El legislador Carlos Anderson cuestionó el accionar del Ejecutivo: “Eso me parece una vergüenza, un uso perverso de los recursos del Estado. ¿Desde cuándo todo un gabinete se reúne para apoyar a un civil que tiene un problema con la justicia?”, afirmó.
En la misma línea, Jorge Montoya consideró que el respaldo debió ser individual y no en bloque: “No deberían haberlo hecho. Si bien han sido afectados directamente, pudo haber otra forma de dar respuesta, pero no de manera conjunta”, señaló.