Nicanor Boluarte tras allanamiento: "Estoy cansado de la persecución solo por ser hermano de la presidenta"

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, calificó de “abuso de poder” el allanamiento a su vivienda en San Borja realizado este miércoles 27 de agosto por el Ministerio Público. En declaraciones a la prensa, Boluarte Zegarra afirmó que la diligencia forma parte de una persecución en su contra únicamente por su parentesco con la mandataria.

“Otra vez comprobamos que la fiscalía sale a pescar a ver qué se encuentra para armar un muñeco. No se puede aceptar eso, ya estoy cansado de la persecución solo por el hecho de ser hermano de la presidenta de la República”, expresó.

En esa línea, el hermano de la jefa de Estado insistió en su inocencia y aseguró ser ajeno a los hechos investigados. “En su momento se va a aclarar todo. Yo soy absolutamente inocente y ajeno a los hechos que hoy día han allanado mi casa”, afirmó.

NIEGA VÍNCULO CON SANTIVÁÑEZ

Asimismo, negó cualquier vínculo con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y descartó haber trabajado para la Mina “El Dorado S.A.”. Añadió que tiene arraigo laboral como abogado y que el proceso, según dijo, busca únicamente dañarlo a nivel personal.