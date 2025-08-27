Caso “El Dorado”: Panorama destapó presuntos favores mineros que comprometen a ministro Santiváñez y Nicanor Boluarte

Un reportaje de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, liderado por Karla Ramírez, adelantó en 2024 las presuntas maniobras irregulares a favor de la minera “El Dorado”. Aquellas revelaciones cobran hoy mayor relevancia tras los 14 allanamientos ejecutados en Lima y Ayacucho el 27 de agosto, en el marco de una investigación fiscal que involucra directamente al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según la periodista, el empresario Franco Parodi —defendido por el estudio Santiváñez Antúnez— habría conseguido movilizar contingentes policiales en un litigio contra la empresa “El Dorado”. De acuerdo con las pesquisas, este respaldo irregular se habría conseguido a cambio de un pago de 160 mil dólares. Chats, audios, videos y testimonios de colaboradores sustentan la hipótesis de un presunto “uso de policías como chalecos”.

La Fiscalía considera que este caso podría convertirse en uno de los más sólidos contra el actual ministro de Justicia. Como parte de las diligencias fiscales, se allanó la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, señalada como pieza clave en la red de favores que habría beneficiado a la empresa minera. Documentos membretados del estudio Santiváñez Antúnez también forman parte de las pruebas.

SOBRE NICANOR BOLUARTE

La investigación no solo alcanza al ministro, sino que también menciona a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Según las indagaciones, se habría intentado entregarle un certificado laboral para que pueda sustentar arraigo en un proceso judicial abierto en su contra. La aparición de su nombre añade un componente político de alto impacto a un caso que conecta intereses mineros, favores legales y uso indebido de recursos estatales.