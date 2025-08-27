Abogado de Martín Vizcarra asegura que expresidente estuvo en situación de riesgo en penal Ancón II

Martín Vizcarra volvió al penal de Barbadillo luego de haber pasado por dos centros penitenciarios en menos de 15 días, situación que generó polémica por el contexto preelectoral. Su hermano, Mario Vizcarra, denunció que esta situación estaría siendo utilizada con fines políticos, aunque descartó acciones legales contra el INPE por los traslados recientes.

Mario Vizcarra afirmó que el expresidente y su familia estuvieron expuestos a riesgos durante su permanencia en el penal Ancón II, donde incluso se habría evaluado trasladarlo a una celda de castigo. Según indicó, existía información de que grupos internos preparaban una posible extorsión contra los familiares, lo que incrementó el nivel de peligro para el exjefe de Estado.

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, confirmó la situación de riesgo y precisó que su defendido llegó a compartir ambiente con internos en tratamiento por enfermedades como tuberculosis y VIH. Aseguró que esta condición atentaba contra la integridad del exmandatario, por lo que el retorno a Barbadillo representaría una medida preventiva para resguardar su salud.

SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA

Finalmente, la defensa legal de Martín Vizcarra señaló que esperan se revierta la prisión preventiva que pesa sobre el expresidente para que pueda continuar el proceso en libertad. En paralelo, su entorno familiar insiste en que los traslados y condiciones de detención responden a una persecución política en medio de la tensión electoral que atraviesa el país.