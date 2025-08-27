Resolución del INPE establece trato diferenciado para expresidentes por razones de seguridad

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, regresó al penal de Barbadillo, en Ate, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva dictados en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Vizcarra fue internado inicialmente en Barbadillo el 13 de agosto, día en que se dictó la medida judicial. Sin embargo, tras una reclasificación realizada por la junta técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el exmandatario fue trasladado a Ancón II bajo el argumento de que los hechos que se le imputan ocurrieron antes de que asumiera la presidencia.

RETORNO DE VIZCARRA A BARBADILLO

No obstante, cuatro días después, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció de manera sorpresiva que el exjefe de Estado retornaría a Barbadillo. La decisión se sustentó en una resolución del INPE publicada esta semana, la cual establece que, por razones de seguridad personal, los expresidentes deben ser recluidos en dicho establecimiento penitenciario, independientemente del régimen o puntaje alcanzado.

La postura del actual ministro difiere de la de su antecesor, Juan Alcántara, quien había señalado que respetaba la autonomía del INPE tras la decisión de enviar a Vizcarra a Ancón II. Finalmente, la mañana de este miércoles, el exmandatario fue conducido nuevamente al penal de Barbadillo, donde permanecerá hasta cumplir los cinco meses de prisión preventiva.