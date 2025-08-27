Ministro Santiváñez se reúne con gremios de transportistas

En medio de la creciente ola de violencia que viene cobrando la vida de transportistas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sostuvo una reunión con representantes de gremios formales del sector.

“Nos estamos sumando para ver las reformas necesarias en el sistema de justicia que garanticen un debido proceso y una justicia accesible para todos”, declaró Santiváñez durante el encuentro.

RESPALDAN DESIGNACIÓN DE SANTIVÁÑEZ

De acuerdo con la publicación del Ministerio de Justicia, los asistentes respaldaron la designación de Santiváñez y destacaron su labor cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior. Sin embargo, cabe recordar que fue censurado por el Congreso bajo el argumento de incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Lo que llamó la atención fue la ausencia de los titulares del Interior y Transportes en esta primera reunión. Según fuentes del sector, una nueva reunión se realizará el 1 de septiembre, con la participación de los ministros de Justicia, Trabajo y Transportes.