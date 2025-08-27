Defensoría visitará penal Anexo Mujeres de Chorrillos para evaluar situación de Betssy Chávez

Ante los constantes pronunciamientos del abogado de Betssy Chávez sobre una grave situación que atraviesa la expremier, la Defensoría del Pueblo reveló que visitará el penal Anexo Mujeres de Chorrillos con el propósito de evaluar la situación de la excongresista.

En el documento, compartido por la entidad, se pudo conocer que tras conocerse la situación que estaría viviendo Chávez Chino, acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para presentar una serie de requerimientos para llegar al centro penitenciario.

“La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de las personas, informa a la opinión pública que hemos solicitado ante el TC nuestro apersonamiento, en calidad de amicus curiae, en el proceso de hábeas corpus seguido a favor de la ciudadana Betssy Betzabet Chávez Chino”, indica.

GOBIERNO TENDRÁ LA CULPA

De acuerdo al abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, la salud de la expremier continúa deteriorándose con el paso de las horas, debido a la huelga de hambre que ha comenzado días atrás, por lo que, de pasarle algo a su patrocinada el Gobierno será el único culpable.