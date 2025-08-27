Mario Vizcarra: "El INPE es un instrumento de los partidos que están en el Congreso"

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se pronunció luego que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que el exmandatario volverá a ser asignado al penal de Barbadillo, para que cumpla los 5 meses de prisión preventiva que dicto el Poder Judicial.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el familiar del exjefe de Estado criticó duramente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por haber reubicado a su hermano en el penal Ancón II y aseguró que dicha entidad funciona como una "herramienta" para algunas bancadas.

"Solamente el INPE es un instrumento de los partidos que están en el Congreso que van a ser los rivales políticos en las Elecciones del próximo año. Se mueren de miedo, porque saben que Martín Vizcarra va a ganar las Elecciones", dijo.

CELDA PRECARIA

Asimismo, Mario Vizcarra reveló que desde su entorno tomaron conocimiento de que Vizcarra Cornejo iba a ser trasladado el día de hoy a "una celda de extrema precariedad": "Eso demuestra la manera en cómo se llevan las cosas en la justicia peruana", sostuvo.