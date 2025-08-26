Municipalidad de Lima plantea iniciativa para construir nuevos penales

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentará una propuesta para buscar financiamiento privado destinado a la construcción de nuevos penales en la capital. Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante una conferencia de prensa.

El premier explicó que la iniciativa contempla un convenio entre la comuna limeña, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), dirigido por Juan José Santiváñez, con el objetivo de ampliar la infraestructura penitenciaria ante el grave hacinamiento que enfrentan los centros de reclusión del país.

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Arana precisó que el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó sobre la disponibilidad de terrenos y presupuesto para llevar adelante el proyecto. Asimismo, señaló que ya existen conversaciones avanzadas con el alcalde Rafael López Aliaga y los regidores de la comuna capitalina.

“Él (Reggiardo) señaló que había terrenos disponibles, que había un presupuesto disponible, que había incluso ya una conversación con el burgomaestre y los regidores, de que podían poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario un modelo de penal que podría servir para atender las necesidades, a cuenta de que muchos de los penales en estos momentos están sobrepasados en su capacidad”, declaró el jefe del Gabinete.