Fernando Rospigliosi sobre huelga de hambre de Betsy Chávez: "Busca victimizarse al igual que Pedro Castillo"

La exprimera ministra Betsy Chávez cumple su tercer día en huelga de hambre seca, medida que implica no ingerir alimentos ni líquidos de manera voluntaria, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En un documento de consentimiento informado, Chávez justificó su decisión señalando el incumplimiento del INPE en la extracción conjunta de tres internos, lo que —según afirmó— vulnera su seguridad personal.

El personal médico del INPE advirtió que la falta de ingesta de agua puede ocasionar fallas renales, alteraciones electrolíticas, trastornos cardiovasculares y, en un plazo de entre tres a cinco días, la muerte de la interna.

Reacciones políticas

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sostuvo que Chávez estaría siguiendo la misma estrategia de victimización que utilizó el expresidente Pedro Castillo durante el inicio de su juicio por el fallido golpe de Estado. “Constantemente está creando una serie de incidentes para obtener publicidad y hacer parecer su situación como política, cuando en realidad es delincuencial”, declaró.

En contraste, el congresista Jaime Quito, de la bancada socialista, expresó su respaldo a la ex premier, a quien calificó de “prisionera política”. Según dijo, su encarcelamiento responde a una persecución política.