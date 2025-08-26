Carlos ‘Techito’ Bruce sería el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú

A menos de 18 meses de que se realicen las elecciones municipales, algunos burgomaestres de diversos distritos de la capital, buscarán cerrar su trabajo en sus respectivas jurisdicciones y así poder postular a la alcaldía de Lima.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza ha sido el de la autoridad edil de Surco, Carlos ‘Techito’ Bruce, quien sería el candidato de Somos Perú a la Municipalidad de Lima (MML) en reemplazo de Rafael López Aliaga.

FALTA SER ELEGIDO POR EL PARTIDO

Durante una entrevista con el programa digital ‘La Mula’, el exministro de Vivienda mostró su intención de estar presente en los comicios municipales del próximo año, sin embargo, falta que el partido que integra defina a la persona que buscará el sillón municipal. “Tenemos primero que conseguir la nominación en el partido. Hay un proceso interno en el partido”.

Cabe mencionar que, Carlos ‘Techito’ Bruce es el alcalde con mayor aceptación en Lima, debido a su trabajo que viene realizando en Surco, por lo que, de postular a la Municipalidad de Lima, podría tener un apoyo ciudadano.