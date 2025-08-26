Jorge González Izquierdo a Boluarte por declaraciones sobre economía peruana: “Es un error político”

El último lunes 25 de agosto, Dina Boluarte atribuyó a su Gobierno el crecimiento económico que tiene el Perú, donde hasta el momento no se han registrado cifras negativas, aduciendo que ahora los ciudadanos puedan gastar más dinero.

Ante ello, el economista Jorge González Izquierdo decidió opinar por las declaraciones vertidas por la dignataria, y aseguró que cometió una ‘falta’ al mencionar que su gestión es la responsable de ello, dejando de lado entidades que se involucran en ese tema.

“No debiera hacer las afirmaciones triunfalistas y decir que su Gobierno ha producido todo esto (sector económico). En estos resultados están instituciones como el BCR, SBS y otras instituciones más (…) Es un grave error político que cometió”, manifestó.

SEGUIMOS TENIENDO CIFRAS NEGATIVAS

A pesar de que Dina Boluarte mencionara que la economía del Perú se encuentra estable, González Izquierdo manifestó que continuamos teniendo cifras negativas a nivel de la informalidad que sobrepasa el 70%, mientras que la pobreza supera el 25%.