Surco: Conductor que iba en sentido contrario agredió a inspector de tránsito

En el distrito de Santiago de Surco, un inspector de tránsito fue brutalmente agredido física y verbalmente por un iracundo conductor que iba en sentido contrario, quien lo arrojó contra la pista por impedirle el paso.

Las cámaras de seguridad del Municipio registraron el hecho. El inspector se acercó a la unidad para darle una serie de indicaciones debido a su falta. El chofer, lejos de acatar, descendió de su unidad para derribar al trabajador y huir con rumbo desconocido.

CONDUCTOR IDENTIFICADO

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el Subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco, Mario Figallo, señaló que ya han presentado la denuncia respectiva, asimismo, identificaron al propietario del vehículo.

"El nombre del propietario es Kenji Espinoza Torres, estamos investigando a ver si ha sido el conductor en ese momento, por lo que sigue en investigación y nosotros por nuestra parte ya hemos presentado nuestra denuncia respectiva", sostuvo.