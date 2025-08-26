Congreso: Norma Yarrow propone que ministros censurados no regresen al Ejecutivo

El retorno de Juan José Santiváñez al Ejecutivo, esta vez como ministro de Justicia, ha generado controversia tanto en la población como en sectores del Congreso de la República. Como se recuerda, Santiváñez fue censurado por el Congreso cuando desempeñaba la cartera del Interior.

Al respecto, la parlamentaria Norma Yarrow expresó su rechazo a la designación y presentó un proyecto de ley que busca impedir que los ministros censurados por el Legislativo puedan regresar al gabinete en otro cargo.

El proyecto de reforma constitucional fue ingresado formalmente al Parlamento y deberá ser evaluado por la Comisión de Constitución. Según Yarrow, la medida busca garantizar la coherencia institucional.

“Los integrantes del Consejo de Ministros censurados no podrán integrar el siguiente gabinete. Un ministro censurado no podrá ocupar ninguna cartera durante el resto del periodo presidencial”, se lee la iniciativa presentada por Yarrow.

CUESTIONAMIENTOS POR REGRESO DE MINISTRO CENSURADOS

Cabe recordar que, durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte y anteriores gobiernos, varios ministros censurados fueron posteriormente designados en otras carteras, lo que ha generado cuestionamientos en la población y parte del Congreso.

Precisamente, en el Parlamento, la designación de Santiváñez ha dividido posturas: mientras algunos legisladores respaldan su retorno al Ejecutivo, otros rechazan la decisión recordando que fue censurado por incapacidad en su gestión como ministro del Interior.