María Acuña podría ser investigada por presunto testaferro en subcomisión que integra su bancada

Un nuevo reportaje de Panorama destapó un escándalo que involucra a la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña. Según la investigación, Segundo De Fina, un adulto mayor dedicado a la venta de golosinas en una galería de Chiclayo, figura oficialmente como gerente general de la inmobiliaria Los Alizos, empresa que factura millones de soles y pertenece a la parlamentaria.

REACCIONE DESDE EL CONGRESO

La denuncia generó repercusiones políticas. La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, advirtió que el caso podría configurar un delito de testaferro. “Esto debe ser parte de una investigación penal y seria. No se puede permitir que una persona sin solvencia aparezca como fachada de alguien que sí la tiene”, señaló.

Por su parte, Jorge Montoya, vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sostuvo que la Comisión de Ética debería abordar el caso, aunque si la Fiscalía abre una investigación, el proceso terminaría pasando por la propia Subcomisión que integra Acuña, lo que genera cuestionamientos por un posible conflicto de intereses.

Ante la polémica, la legisladora emitió un comunicado rechazando lo difundido por Panorama, calificando el reportaje como “tendencioso, discriminador y peyorativo”. Además, negó que De Fina sea su testaferro y aseguró que la inmobiliaria Los Alizos fue constituida antes de asumir su cargo en el Congreso. “Mi patrimonio fue construido de manera honesta, con esfuerzo y arduo trabajo durante varios años”, enfatizó.