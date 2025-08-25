Susel Paredes anuncia nueva moción de censura contra ministro Juan José Santiváñez

El retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial generó una fuerte polémica en el Congreso. El exministro del Interior, censurado en marzo de este año por su deficiente gestión de la seguridad ciudadana, fue designado por la presidenta Dina Boluarte como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

La decisión provocó la inmediata reacción de legisladores que consideran un error reincorporarlo al Ejecutivo. La congresista Susel Paredes —impulsora de la moción de censura que lo apartó del Interior— anunció que presentará una nueva moción contra Santiváñez.

Por su parte, la congresista Ruth Luque advirtió que la presencia de Santiváñez representa un riesgo para el sistema democrático. “Su lógica obedece a una captura del sistema de justicia y a dar pasos hacia la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.

Sin embargo, no todas las opiniones son contrarias. Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió su designación: “Es un tipo con mucha capacidad de gestión. No hay nada que le impida ocupar otra cartera. Si él contribuye a retirar al Perú de la Corte Interamericana, estaría muy bien”.