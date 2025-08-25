Aliaga, Acuña y Oscorima estarían evaluando renunciar a sus cargos para elecciones 2026

El 12 de octubre vence el plazo legal para que gobernadores, alcaldes y demás autoridades con cargos públicos renuncien si desean postular a la presidencia, Congreso u otros puestos en las elecciones generales del 2026.

Entre los nombres que suenan con fuerza figura el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien evalúa una candidatura presidencial por el partido Renovación Popular. Aunque no ha confirmado su decisión, adelantó que pedirá licencia en octubre para reflexionar sobre una eventual postulación.

Otro de los posibles aspirantes es el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, actual líder de Alianza para el Progreso (APP). Según el congresista Eduardo Salhuana, vocero de la bancada, Acuña es considerado el candidato natural de su agrupación para la contienda presidencial.

OSCORIMA RENUNCIARÍA PARA CANDIDATEAR

También figuran en la lista el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quienes estarían analizando dejar sus funciones para competir en las próximas elecciones generales.