Alejandro Salas sobre Vizcarra en Ancón II: “Esperamos la visita del comisionado de la DD. HH.”

Tras conocerse el traslado de Martín Vizcarra de Barbadillo hacía el penal de Ancón II para cumplir los cinco meses de prisión preventiva en su contra, causó la reacción de los defensores del expresidente, quienes consideran que no era lo adecuado.

En declaraciones, el vocero del exmandatario, Alejandro Salas, se pronunció al respecto y aseguró que se espera una pronta llegada de las autoridades de la Corte IDH en los próximos días, con la consigna de que puedan evaluar la situación del expresidente.

“Estamos pidiendo una visita del comisionado de Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) para que pueda verlo. Es una defensa a su integridad y a su vida, porque nadie garantiza de manera absoluta que nada le pueda pasar (…) Buscamos poner en resguardo su integridad física”, declaró.

SE ENCUENTRA EN UN CENTRO PELIGROSO

Al conocerse sobre la llegada de Martín Vizcarra hacía el penal Ancón II, el hermano del exmandatario, Mario Vizcarra, calificó como “peligroso” centro penitenciario donde ha sido recluido su familiar.