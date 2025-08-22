Congresistas investigados integran SAC y podrían evaluar sus propias denuncias

El Congreso de la República vuelve a estar bajo cuestionamientos. Dos de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encargada de calificar denuncias contra altos funcionarios del Estado, se encuentran bajo investigación fiscal. Pese a ello, podrían ser los encargados de revisar sus propios casos si estos llegan al Parlamento.

Se trata de los congresistas Elvis Vergara (Acción Popular), investigado por colusión, tráfico de influencias y organización criminal en el caso Los Niños, y María Acuña (Alianza para el Progreso), indagada por presunto fraude.

Los casos

A Elvis Vergara se le atribuye pertenecer al grupo 'Los Niños', señalado de haber negociado votos en el Congreso a cambio de direccionamiento de licitaciones y contrataciones durante el gobierno de Pedro Castillo.

En tanto, María Acuña enfrenta una denuncia revelada por un reportaje periodístico: su empresa Inmobiliaria Los Alizos habría firmado un contrato con el empresario Sergio Ciccia, comprometiéndose a entregarle lotes valorizados en un millón de dólares a cambio de obras de habilitación urbana, acuerdo que —según el denunciante— nunca fue cumplido.