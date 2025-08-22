Martín Vizcarra responsabiliza a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II

El expresidente Martín Vizcarra acusó a la mandataria Dina Boluarte de estar detrás de su reciente traslado al penal de Ancón II, calificando la medida como “una decisión política” ejecutada desde el Ministerio de Justicia, cartera que depende directamente de la Presidencia de la República.

Vizcarra reveló que una segunda junta de clasificación penitenciaria, que lo evaluó el último miércoles, había determinado que su perfil correspondía al penal de Barbadillo, donde actualmente cumplen prisión otros exmandatarios.

Sin embargo, una decisión posterior revirtió ese dictamen, lo que, según el exjefe de Estado, demuestra una intervención “ajena a criterios técnicos”.