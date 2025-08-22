Delia Espinoza: La Fiscalía seguirá investigando a Dina Boluarte respetando las pautas del TC

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que seguirán con las indagaciones a la presidenta Dina Boluarte, pese al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), pues dicho veredicto no impide continuar las diligencias mientras se respete la investidura presidencial.

Señaló que la sentencia del TC suspende tres indagaciones: caso Rolex, las protestas sociales de 2022 y presunta organización criminal. Pero estas carpetas estaban en el Congreso antes de la resolución, por lo que su suspensión no tiene efectos prácticos inmediatos.

Espinoza Valenzuela remarcó que el TC no ha prohibido investigar, sino que ha planteado pautas. Indica que el fiscal “podrá disponer” actos como declaraciones, pedidos de información y recolección de pruebas, siempre que no se afecte la labor de la mandataria.

DIGNIDAD PRESIDENCIAL

Por otro lado, la fiscal dijo que el Estado debe cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya norma impide que se suspendan las investigaciones de presuntos delitos de corrupción, incluso si se trata de autoridades de alto nivel.

Por último, dijo que no investigar constituiría una infracción constitucional y recordó que la Fiscalía es el único órgano con facultad para la persecución penal. Por lo que las diligencias seguirán sin vulnerar la dignidad presidencial y serán suspendidas solo al concluirse.