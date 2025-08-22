Alberto Otárola sobre traslado de Vizcarra de Barbadillo a otro penal: “No tiene base legal”

Tras conocerse la noticia de un posible trasladado de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo hacía el centro penitenciario de Lurigancho, para cumplir los cinco meses de prisión preventiva, el expremier, Alberto Otárola, salió en defensa del expresidente.

Por medio de sus redes sociales, Otárola Peñaranda aseguró que la solicitud en prejuicio de Vizcarra Cornejo no cuenta con ningún tipo de asidero legal, ya que, siempre se ha recluido en el establecimiento de Ate a los exmandatarios del país.

“Tengo nula afinidad con Martín Vizcarra, es más, es co investigado por el delito de extorsión en mi contra; pero el torpe intento del INPE de trasladarlo al penal de Lurigancho no tiene base legal ni humanitaria. Él fue jefe de Estado y por tanto corresponde que purgue prisión preventiva en Barbadillo. Justicia sí, envilecimiento penal, no”, escribió en su cuenta de X.

DEFENSORÍA PIDE MEJOR EVALUACIÓN

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo también decidió pronunciarse al respecto del caso de Martín Vizcarra, e hizo un llamado al INPE para que tenga una mejor evaluación de la situación del expresidente, y pueda emitir un nuevo comunicado.