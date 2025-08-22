Congreso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspende trámite de denuncias contra Dina Boluarte

Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, anunció que suspenden el trámite de todas las denuncias pendientes contra la presidenta Dina Boluarte, en atención al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Acatando el criterio del TC, (…) informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión donde la presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspenderán en el Estado en que se encuentren”, señaló.

PROCESOS PENDIENTES

Asimismo, la representante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) precisó que la tramitación de estos casos se reiniciará inmediatamente al finalizar el mandato constitucional de Boluarte Zegarra, cumpliendo con lo ordenado por el Colegiado.

Camones Soriano precisó que un aproximado de 16 denuncias se paralizarán estén en el estado en el que se encuentren. Entre los casos que quedan en stand by están las muertes en protestas, el abandono del cargo por las cirugías, el caso Cofre y Qali Warma.