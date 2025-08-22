Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro del Interior por aumento de la inseguridad

Legisladores de distintas bancadas presentaron anoche una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver. La solicitud plantea 22 preguntas sobre las acciones implementadas por el sector ante la ola de criminalidad que azota al país.

La iniciativa, que deberá ser debatida y aprobada en el Pleno antes de convocar al titular del Interior, señala diversos temas que justifican la interpelación, entre ellos, la necesidad de esclarecer el aumento de homicidios, las fallas en la estrategia de seguridad, etc.

SITUACIÓN CRÍTICA

Además, se advierte que la criminalidad se concentra en regiones específicas. Lima, La Libertad, Callao, Piura e Ica, que acumulan cerca del 70 % de los homicidios reportados y donde las acciones de los delincuentes son cada vez más violentas.

Finalmente, en el oficio se indica que estas referencias buscan ilustrar brevemente una situación crítica de seguridad en múltiples regiones del país y remarcan la necesidad de una respuesta clara y articulada por parte del Ministerio del Interior.