Harvey Colchado denuncia amedrentamiento del Ejecutivo contra oficiales que investigaron a Boluarte

El exjefe de la Diviac denunció que el Ejecutivo mantiene una campaña de amedrentamiento y represalias contra los oficiales que investigaron a Boluarte.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que los fiscales y policías que participaron en el allanamiento a la vivienda de la exmandataria actuaron de manera irregular y deben ser procesados.

“Ha habido un acto irregular (…) consideramos muy importante que las autoridades competentes sancionen tanto a los fiscales como a los policías que actuaron de manera ilegal en este hecho”, declaró Arana.

HARVEY COLCHADO RESPONDE

Las declaraciones del premier generaron la inmediata respuesta del coronel PNP en retiro Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y quien dirigió el operativo. Colchado denunció que el Ejecutivo mantiene una campaña de amedrentamiento y represalia contra los oficiales que investigaron a Boluarte. “Quieren truncar mi retorno a la carrera policial. El mensaje es claro: todo policía que investigue al poder será pasado al retiro y perseguido con procesos”, afirmó.

Desde el Congreso, el legislador Juan Burgos (Podemos Perú), expresidente de la Comisión de Fiscalización, también criticó al premier. “Ellos han cumplido con su labor. Más bien hay que felicitarlos en lugar de perseguirlos”, señaló.