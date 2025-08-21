Congresistas de Acción Popular piden retirar a Elvis Vergara de la Comisión de Ética

Un grupo de parlamentarios de Acción Popular solicitó el retiro de Elvis Vergara como miembro y presidente de la Comisión de Ética, al considerar que su designación no fue producto de un acuerdo de bancada.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 117-2025-2026-CR, dirigido al vocero del grupo, Carlos Enrique Alva Rojas, y suscrito por los congresistas Luis Aragón, Silvia Monteza, Leslye Lazo, Wilson Soto y Hilda Portero.

En el documento, los legisladores precisan que en la última reunión de bancada, realizada el 5 de agosto, no se abordó ningún punto relativo a la elección de integrantes ni a la presidencia de la Comisión de Ética, por lo que no existiría un respaldo formal a la designación de Vergara.

CONVOCARÁN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Asimismo, reiteraron la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria para tratar temas pendientes, como la apelación del congresista Raúl Doroteo contra el informe disciplinario que dispuso su expulsión, así como la designación de representantes para presidir tres comisiones especiales del Congreso.

Otro de los asuntos señalados en el oficio es la revisión de la situación de Vergara respecto a la conducción de tres comisiones, tomando en cuenta los recientes cuestionamientos mediáticos y el impacto en la imagen de Acción Popular.