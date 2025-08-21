Aumento de sueldo para congresistas: propuesta costaría al Estado más de S/129 millones al año

La Comisión de Constitución del Congreso ha generado controversia tras plantear que los próximos 130 diputados y 60 senadores perciban una remuneración mensual de 42,717 soles, casi el triple de lo que ganan actualmente los congresistas (15 mil soles).

El incremento, que equipararía sus ingresos al de un juez supremo titular, no cuenta con un sustento técnico ni meritocrático en los predictámenes revisados. “Es un agravio que este Congreso lo haga. Dirán que será para el próximo, pero muchos buscan la reelección y no tienen calidad moral para aprobar un aumento de esta magnitud”, cuestionó Walter Albán, exministro del Interior.

En la misma línea, el exoficial mayor del Congreso, José Elice, rechazó la medida:

“Es una barbaridad que este Congreso decida lo que corresponde al siguiente. El nuevo Parlamento será autónomo y debe tomar sus propias decisiones, no recibir reglas impuestas”.

PRESUPUESTO MILLONARIO

De aprobarse la propuesta, el gasto mensual del Estado en remuneraciones parlamentarias ascendería a más de 8 millones de soles, lo que representaría 129 millones de soles anuales si se mantienen los 16 sueldos que hoy recibe cada congresista.

Actualmente, con gratificaciones y beneficios, un parlamentario ya bordea los 30 mil soles anuales, una cifra que se acerca a la de un juez supremo.