Partido Aprista: Cancelan afiliación de Javier Velásquez Quesquén rumbo a elecciones 2026

El Partido Aprista Peruano (APRA) enfrenta tensiones internas en medio de la preparación para las elecciones generales del 2026. En un primer momento se anunciaron dos listas para las elecciones internas: una encabezada por Jorge del Castillo y Mauricio Müller, y otra liderada por Carla García junto a Javier Velásquez Quesquén.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se ha cancelado la filiación de Velásquez Quesquén en el APRA, lo que, de mantenerse, le impediría postular en las internas del partido.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el excongresista aprista rechazó la medida y aseguró que defenderá su militancia. “El Apra es mi casa, que he construido durante 45 años de militancia ininterrumpida con trabajo, lealtad y resultados. Mi prioridad es que se corrija esta ilegal decisión”, expresó.

CONTROVERSIA

De acuerdo con Velásquez Quesquén, fue el propio Partido Aprista quien le notificó que su afiliación había caducado, argumento que considera inválido. Expertos señalan que en la legislación peruana no existe la figura de caducidad en la militancia política, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa interna del Apra.