Comisión de Ética citará a Darwin Espinoza por ir al estadio a ver futbol en lugar de acudir al Congreso

Esta tarde, Elvis Vergara, titular de la Comisión de Ética, dijo que citarán al congresista Darwin Espinoza tras conocerse que asistió a un partido de fútbol en la ciudad de Quito, Ecuador, en lugar de estar en el Parlamento Nacional participando de los debates.

"Vamos a someterlo a la Comisión de Ética, con la posibilidad de aperturar una investigación. Primero, es una conducta reprochable (…) porque el congresista debe tener una dedicación exclusiva, no podemos estar un día sí y un día no”, declaró.

NUESTRAS POSICIONES

"Los siete días de la semana tenemos que dedicarnos al cargo, el Pleno del Congreso es la actividad más importante de nuestras funciones, corresponde que estemos presentes, no solo para votar, sino para sustentar nuestras posiciones", agregó.

Según RPP, Espinoza Vargas había pedido licencia esos días. Al respecto, Vergara Mendoza afirmó que este tipo de autorizaciones deberían darse solo por motivos de emergencia, por temas de familiares o de salud, pero no para asistir a eventos deportivos.