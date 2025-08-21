Congreso aprueba ley que exime a legisladores de responsabilidad por infringir neutralidad electoral

Con 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa 11306, que incorpora el artículo 25-A al Reglamento del Parlamento bajo el título “Principio de neutralidad respecto a los parlamentarios”.

La medida establece que los legisladores, en ejercicio de sus funciones, podrán expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya una infracción al deber de imparcialidad o neutralidad. Asimismo, la norma aclara que los parlamentarios podrán realizar actividades de proselitismo político, siempre que estas no coincidan con las sesiones del Pleno o de comisiones a las que pertenezcan, salvo que soliciten licencia sin goce de haber.

DEFIENDEN INICIATIVA

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, defendió la iniciativa al considerar que busca fortalecer la representación política. “La función parlamentaria es política por excelencia, lo que exige confrontar ideas, posiciones, debatir las posturas que cada uno de los representantes tiene aquí en el Parlamento Nacional”, sostuvo.

Cabe señalar que en la sesión del pasado 14 de agosto, el proyecto no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Sin embargo, tras un pedido de reconsideración, la propuesta fue finalmente aprobada.