Mininter insiste en que municipios compren chalecos antibalas: “No se está pidiendo que regalen"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, aclaró que no existe una exigencia para que los gobiernos locales entreguen chalecos antibalas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En conferencia de prensa, el titular del Mininter precisó que lo señalado por su sector corresponde a una disposición presupuestal que permite a las municipalidades destinar recursos a la seguridad ciudadana con el fin de reducir los índices delictivos.

“No se está pidiendo a ningún gobierno local que regale chalecos. El programa presupuestal indica que los municipios pueden invertir en seguridad ciudadana para la reducción de delitos”, subrayó Malaver.

RECOMENDACIÓN

Asimismo, el ministro explicó que la recomendación busca atender la brecha de implementos de seguridad que afecta a los efectivos policiales. “La sugerencia ha sido con la finalidad de acortar esa brecha por la necesidad y prioridad que se tiene con nuestros efectivos”, puntualizó.