Defensa de Martín Vizcarra presenta apelación a prisión preventiva

Erwin Siccha, abogado del expresidente de la República, Martín Vizcarra, presentó un recurso de apelación a la orden de prisión preventiva por 5 meses que el Poder Judicial dictó la semana pasada contra su patrocinado.

El recurso fue enviado por el abogado a las 11:16 de la noche del último martes 19 de agosto. Esta solicitud busca variar la medida restrictiva contra Vizcarra Cornejo, quien es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

ROMY CHANG

Sobre este caso se pronunció la abogada penalista, Romy Chang, quien precisó que el recurso de Vizcarra Cornejo no sería atendido de forma inmediata, pues sería evaluado por el PJ dentro de 2 o 3 meses.

Cabe precisar que, según el fiscal Germán Juárez Atoche, el Poder Judicial podría emitir su sentencia en el caso contra el exjefe de Estado dentro de 4 meses, es decir, entre noviembre y diciembre.