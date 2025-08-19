Mininter anuncia convocatoria para comprar 3 164 chalecos antibalas para cerca de 130 000 policías en el país

El ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció este martes una convocatoria internacional para la adquisición de 3 164 chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional del Perú (PNP), institución que actualmente cuenta con entre 120 000 y 130 000 efectivos en actividad.

Según precisó, los equipos podrían ser entregados en enero de 2026 sin no hay mayores inconvenientes. El pronunciamiento del titular del Mininter se dio durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República.

SOBRE COMPRA DE AUTOS DE LUJO PARA LA PNP

Sin embargo, las declaraciones de Malver fueron cuestionadas por el congresista Alfredo Azurín, quien recordó la polémica compra de vehículos de lujo para altos mandos de la Policía, operación que generó críticas por el uso de recursos en plena crisis de seguridad ciudadana.

Ante ello, el ministro aclaró que dicha adquisición no ocurrió durante su gestión. “Mi presencia en el sector Interior es desde el 14 de mayo”, subrayó, deslindando responsabilidad en ese proceso.