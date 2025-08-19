Elvis Vergara asume presidencia de Ética y Fiscalización pese a denuncias por colusión y organización criminal

El congresista Elvis Vergara, integrante de la bancada Acción Popular y señalado como uno de los denominados “Niños”, fue designado como presidente de la Comisión de Ética y de la Comisión de Fiscalización, pese a enfrentar investigaciones por colusión, tráfico de influencias y organización criminal.

La decisión ha generado una fuerte controversia en el Parlamento. El legislador Luis Aragón, de la misma bancada, denunció que Vergara se eligió a sí mismo en las comisiones, sin que existiera una reunión formal de Acción Popular que respalde su designación.

VERGARA RECHAZA ACUSACIONES

Por su parte, Vergara rechazó estas acusaciones y aseguró que su nombramiento fue producto de un acuerdo interno. “Mi elección responde a los congresistas que me dieron el respaldo, y no voy a correrme de ninguna responsabilidad”, declaró.

La polémica ha generado un posible quiebre en la Comisión de Ética. El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) adelantó que su bancada no acreditará representantes en el grupo de trabajo mientras Vergara lo presida.