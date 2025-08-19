MTC descarta diálogo con transportistas informales: "Tienen las horas y los días contados"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó que el paro nacional de transportistas anunciado para el 21 de agosto no se llevará a cabo, luego de alcanzar un acuerdo unánime con los gremios formales del sector.

“Acabo de concluir una reunión muy importante con todos los gremios transportistas, quienes se han manifestado predispuestos a salir el 21 a trabajar normalmente y ponerse al servicio de la patria”, aseguró Sandoval.

El titular del MTC recalcó que el transporte será “regular y normal” en Lima y Callao, e hizo hincapié en que el diálogo solo se mantiene con los gremios formales. “Los informales no solamente tienen las horas y los días contados, sino que no corresponde sentarse con personas o seudos dirigentes que se encuentran al margen de la ley”, enfatizó.

Una nueva mesa de trabajo

Como parte del acuerdo, el MTC anunció la conformación de una nueva mesa de trabajo con el objetivo de abordar los problemas estructurales que afectan al sector transporte. “El problema no es uno o tres puntos. Se ha abierto la agenda, y si son necesarias diez mesas, se instalarán. Lo importante es que el diálogo ha dado resultados concretos y tangibles”, declaró Sandoval.